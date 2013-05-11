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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 11 мая 2013
Астон Вилла
11.05.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Челси
15'
К. Бентеке
61'
Ф. Лэмпард
88'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
90'
+3
Травма
Э. Азар
88'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Азар
87'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Ба
84'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
76'
Замена
Б. Иванович
️️️️
Д. Терри
74'
Травма
Д. Терри
61'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Азар
Вторая желтая
К. Бентеке
58'
46'
Замена
Д. Луис
️️️️
В. Мозес
45'
Вторая желтая
Рамирес
42'
Желтая карточка
Д. Терри
Желтая карточка
К. Бентеке
36'
16'
Желтая карточка
Рамирес
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Я. Силла
15'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джо Беннетт
ЛЗ
12
Рон Влаар
(К)
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЛП
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Якуба Силла
ПП
18
Андреас Вайманн
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
7
Рамирес
ОП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Оскар
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
12
Беннетт
12
Влаар
17
Бэйкер
2
Личай
8
Вествуд
18
Делф
5
Силла
11
Агбонлахор
18
Вайманн
20
Бентеке
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
3
Коул
8
Лэмпард
7
Рамирес
11
Мозес
64
Мата
10
Азар
19
Ба
11
Мозес
4
Луис
4
Луис
11
Мозес
26
Терри
20
Иванович
20
Иванович
26
Терри
19
Ба
9
Торрес
9
Торрес
19
Ба
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Астон Вилла - Челси
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:40 (прямая)
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