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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 15 марта 2014
Астон Вилла
15.03.2014, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Челси
82'
Ф. Делф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
90'
+4
Вторая желтая
Рамирес
90'
Желтая карточка
Рамирес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Делф
Пас отдал
М. Олбрайтон
82'
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. Беннетт
78'
Желтая карточка
Р. Влаар
77'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Г. Агбонлахор
75'
68'
Вторая желтая
Виллиан
Желтая карточка
К. Бентеке
67'
67'
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Торрес
67'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Оскар
Желтая карточка
Д. Беннетт
45'
25'
Желтая карточка
Виллиан
Желтая карточка
Н. Бэйкер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джо Беннетт
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЛП
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ПП
18
Андреас Вайманн
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Челси
1
Петр Чех
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
12
Беннетт
17
Бэйкер
12
Влаар
10
Бакуна
8
Вествуд
18
Делф
20
Эль-Ахмади
11
Агбонлахор
18
Вайманн
20
Бентеке
4-2-3-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
26
Терри
18
Матич
7
Рамирес
10
Виллиан
8
Оскар
10
Азар
9
Торрес
12
Беннетт
26
Кларк
26
Кларк
12
Беннетт
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
8
Оскар
20
Шюррле
20
Шюррле
8
Оскар
9
Торрес
19
Ба
19
Ба
9
Торрес
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Астон Вилла - Челси
4
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:25 (прямая)
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