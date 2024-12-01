Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 01 декабря 2024
Челси
01.12.2024, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
7'
Н. Джексон
36'
Э. Фернандес
83'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Астон Вилла
Желтая карточка
Ж. Феликс
89'
Замена
М. Густо
️️️️
Р. Лавиа
86'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
К. Палмер
86'
Желтая карточка
Н. Мадуэке
85'
84'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
О. Уоткинс
ГОЛ! 3:0!
К. Палмер
Пас отдал
Н. Мадуэке
83'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
71'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
Д. Санчо
71'
66'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Роджерс
66'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Филоджин
62'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Б. Камара
61'
Желтая карточка
М. Кэш
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
У. Фофана
60'
54'
Желтая карточка
Д. Филоджин
46'
Замена
Р. Ольсен
️️️️
Э. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
Э. Фернандес
Пас отдал
К. Палмер
36'
ГОЛ! 1:0!
Н. Джексон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-3-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
6
Колуилл
3
Фофана
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
4-1-2-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
11
Филоджин
17
Роджерс
11
Уоткинс
3
Фофана
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
3
Фофана
45
Лавиа
27
Густо
27
Густо
45
Лавиа
19
Санчо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Санчо
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
10
Палмер
79
Феликс
79
Феликс
10
Палмер
1
Мартинес
1
Ольсен
1
Ольсен
1
Мартинес
8
Камара
6
Баркли
6
Баркли
8
Камара
17
Роджерс
22
Дуран
22
Дуран
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Уоткинс
11
Филоджин
17
Бэйли
17
Бэйли
11
Филоджин
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Остались в запасе
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Челси - Астон Вилла
2
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
21
6
Офсайды
3
1
Количество передач
619
347
Сейвы
3
5
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.93
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Астон Вилла
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:57
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
Вчера, 00:54
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
27 ноября
1
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
Вчера, 00:54
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Хаби Алонсо отреагировал на вызывающее интервью защитника «Челси» Фофана
27 ноября
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
26 ноября
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:57
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
27 ноября
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+