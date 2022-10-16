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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 16 октября 2022
Астон Вилла
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Челси
6'
М. Маунт
65'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Челси
89'
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Стерлинг
83'
Желтая карточка
М. Маунт
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Рэмзи
78'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. МакГинн
73'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Л. Бэйли
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
М. Маунт
65'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Ковачич
61'
Желтая карточка
К. Кулибали
58'
Замена
К. Галлахер
️️️️
П. Обамеянг
46'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
М. Кукурелья
46'
Замена
К. Кулибали
️️️️
К. Хаверц
33'
Желтая карточка
Б. Чилвел
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Мартинес
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
28
Ингс
17
Бэйли
4-2-2-2
13
Кепа
17
Кукурелья
3
Силва
27
Чалоба
33
Чилвел
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
7
Маунт
19
Стерлинг
29
Хаверц
7
Обамеянг
41
Рэмзи
18
Дендокер
18
Дендокер
41
Рэмзи
7
МакГинн
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
МакГинн
17
Бэйли
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Бэйли
29
Хаверц
3
Кулибали
3
Кулибали
29
Хаверц
17
Кукурелья
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
17
Кукурелья
7
Обамеянг
8
Галлахер
8
Галлахер
7
Обамеянг
8
Ковачич
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
19
Стерлинг
27
Броя
27
Броя
19
Стерлинг
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
11
Кристиан Пулишич
ПВ
16
Эдуар Менди
ВР
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
16
Эдуар Менди
ВР
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Астон Вилла - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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