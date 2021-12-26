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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 26 декабря 2021
Астон Вилла
26.12.2021, воскресенье, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Челси
28'
Р. Джеймс (АГ)
34'
Жоржиньо (П)
56'
Р. Лукаку
90+3'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Жоржиньо
Желтая карточка
Э. Конса
90'
+2
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
М. Сансон
76'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Э. Буэндия
74'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Ингс
73'
70'
Желтая карточка
М. Алонсо
Желтая карточка
Т. Мингс
65'
63'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Н. Канте
56'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
52'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
Т. Силва
46'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Т. Чалоба
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жоржиньо
Желтая карточка
Э. Мартинес
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Джеймс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
8
Сансон
41
Рэмзи
28
Ингс
11
Уоткинс
10
Буэндия
3-3-1-3
16
Менди
3
Силва
27
Чалоба
22
Рюдигер
24
Джеймс
91
Канте
3
Алонсо
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
11
Пулишич
10
Буэндия
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Буэндия
28
Ингс
11
Траоре
11
Траоре
28
Ингс
8
Сансон
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
8
Сансон
3
Силва
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Силва
91
Канте
8
Ковачич
8
Ковачич
91
Канте
27
Чалоба
9
Лукаку
9
Лукаку
27
Чалоба
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Астон Вилла - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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