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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 22 сентября 2021
Челси
22.09.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Астон Вилла
54'
Т. Вернер
64'
К. Арчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Астон Вилла
Желтая карточка
Р. Джеймс
90'
+2
86'
Желтая карточка
Э. Янг
77'
Замена
Э. Конса
️️️️
М. Кэш
Замена
Р. Баркли
️️️️
Х. Зиеш
76'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
С. Ньигес
76'
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Арчер
Пас отдал
М. Кэш
64'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Б. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Р. Джеймс
54'
Замена
М. Маунт
️️️️
Н. Канте
46'
42'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Сансон
Желтая карточка
М. Сарр
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Астон Вилла
15
Эзри Конса
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
4-1-2-2-1
13
Кепа
33
Чилвел
27
Чалоба
5
Сарр
24
Джеймс
91
Канте
8
Ньигес
20
Лофтус-Чик
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
11
Вернер
4-1-1-2-2
31
Стир
2
Кэш
4
Туанзебе
30
Хаус
15
Янг
6
Накамба
8
Сансон
21
Эль-Гази
11
Траоре
10
Буэндия
9
Арчер
22
Зиеш
6
Баркли
6
Баркли
22
Зиеш
91
Канте
7
Маунт
7
Маунт
91
Канте
8
Ньигес
9
Лукаку
9
Лукаку
8
Ньигес
2
Кэш
15
Конса
15
Конса
2
Кэш
8
Сансон
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Сансон
11
Траоре
11
Филоджин
11
Филоджин
11
Траоре
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Челси - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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