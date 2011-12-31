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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 31 декабря 2011
Челси
31.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
22'
Д. Дрогба (П)
28'
С. Айрленд
82'
С. Петров
84'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Астон Вилла
ГОЛ! 1:3!
Д. Бент
Пас отдал
С. Айрленд
ГОЛ! 1:2!
С. Петров
Пас отдал
К. Кларк
Замена
Г. Гарднер
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Д. Бент
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Ж. Босингва
️️️️
П. Феррейра
Желтая карточка
К. Куэльяр
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Старридж
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
О. Ромеу
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 1:1!
С. Айрленд
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Дрогба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЛП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
26
Киран Кларк
ЦП
7
Стивен Айрленд
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
4
Луис
26
Терри
19
Феррейра
14
Мейрелеш
21
Ромеу
7
Рамирес
64
Мата
11
Дрогба
15
Старридж
4-4-1-1
1
Гьюзан
3
Куэльяр
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
11
Олбрайтон
19
Петров
26
Кларк
28
Н'Зогбиа
7
Айрленд
11
Агбонлахор
19
Феррейра
3
Босингва
3
Босингва
19
Феррейра
21
Ромеу
8
Лэмпард
8
Лэмпард
21
Ромеу
15
Старридж
9
Торрес
9
Торрес
15
Старридж
11
Олбрайтон
20
Гарднер
20
Гарднер
11
Олбрайтон
28
Н'Зогбиа
10
Бент
10
Бент
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
22
Росс Тернбулл
ВР
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
29
Энди Маршалл
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Челси - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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