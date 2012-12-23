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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 23 декабря 2012
Челси
23.12.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
8 : 0
Завершен
Астон Вилла
3'
Ф. Торрес
29'
Д. Луис
34'
Б. Иванович
58'
Ф. Лэмпард
75'
Рамирес
79'
Оскар (П)
83'
Э. Азар
90+1'
Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Астон Вилла
ГОЛ! 8:0!
Рамирес
Пас отдал
Оскар
90'
+1
Пенальти не реализован!
Л. Пиазон
89'
ГОЛ! 7:0!
Э. Азар
Пас отдал
Оскар
83'
80'
Замена
Д. Боуэри
️️️️
Б. Холмен
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Оскар
79'
ГОЛ! 5:0!
Рамирес
Пас отдал
Л. Пиазон
75'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Х. Мата
74'
Замена
Оскар
️️️️
Ф. Торрес
67'
Замена
Рамирес
️️️️
Ф. Лэмпард
61'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Х. Мата
58'
57'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Э. Вествуд
57'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Э. Личай
ГОЛ! 3:0!
Б. Иванович
34'
ГОЛ! 2:0!
Д. Луис
29'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
С. Аспиликуэта
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Давид Луис
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
14
Бретт Холмен
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
8
Оскар
ЦП
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Коул
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
4
Луис
8
Лэмпард
11
Мозес
10
Азар
64
Мата
9
Торрес
4-1-3-2
1
Гьюзан
38
Лоутон
17
Бэйкер
26
Кларк
2
Личай
8
Вествуд
14
Холмен
17
Херд
10
Беннэн
18
Вайманн
20
Бентеке
8
Лэмпард
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Лэмпард
9
Торрес
8
Оскар
8
Оскар
9
Торрес
64
Мата
12
Пиазон
12
Пиазон
64
Мата
14
Холмен
18
Боуэри
18
Боуэри
14
Холмен
2
Личай
12
Беннетт
12
Беннетт
2
Личай
8
Вествуд
7
Айрленд
7
Айрленд
8
Вествуд
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
24
Шей Гивен
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Челси - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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