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Расписание матчей
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 30 июля 2011
Челси
30.07.2011, суббота, 16:30
Barclays Asia Trophy
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
1'
Д. МакИкран
61'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Астон Вилла
Желтая карточка
Ф. Малуда
+3
Замена
С. Калу
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Ж. Макун
️️️️
С. Петров
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Н. Анелька
Замена
Б. Беннэн
️️️️
С. Айрленд
Замена
Д. Бент
️️️️
Н. Дельфунесо
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ф. Малуда
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Старридж
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Д. МакИкран
Замена
Э. Хески
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Алекс
️️️️
Б. Иванович
Желтая карточка
М. Олбрайтон
ГОЛ! 1:0!
Д. МакИкран
1'
0'
Замена
К. Кларк
️️️️
Р. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ПП
13
Флоран Малуда
ЛФ
39
Николя Анелька
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
30
Натан Дельфунесо
ЛП
18
Фабиан Делф
ОП
19
Стилян Петров
(К)
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
16
Коннор Клиффорд
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Шейн Лоури
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
17
Жан Макун
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
4-3-3
1
Чех
18
Жирков
26
Терри
20
Иванович
3
Босингва
16
МакИкран
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Малуда
39
Анелька
15
Старридж
4-2-3-1
24
Гивен
36
Янг
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
18
Делф
19
Петров
11
Олбрайтон
7
Айрленд
30
Дельфунесо
11
Агбонлахор
16
МакИкран
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
16
МакИкран
20
Иванович
33
Алекс
33
Алекс
20
Иванович
39
Анелька
51
Бенаюн
51
Бенаюн
39
Анелька
18
Жирков
11
Дрогба
11
Дрогба
18
Жирков
8
Лэмпард
8
Калу
8
Калу
8
Лэмпард
15
Старридж
9
Торрес
9
Торрес
15
Старридж
22
Данн
26
Кларк
26
Кларк
22
Данн
19
Петров
17
Макун
17
Макун
19
Петров
7
Айрленд
10
Беннэн
10
Беннэн
7
Айрленд
30
Дельфунесо
10
Бент
10
Бент
30
Дельфунесо
11
Олбрайтон
19
Хески
19
Хески
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
16
Коннор Клиффорд
ЦП
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
4
Шейн Лоури
ЦЗ
29
Энди Маршалл
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
16
Коннор Клиффорд
ЦП
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Остались в запасе
4
Шейн Лоури
ЦЗ
29
Энди Маршалл
ВР
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Челси - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Гонконг
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