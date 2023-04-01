Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 01 апреля 2023
Челси
01.04.2023, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
18'
О. Уоткинс
56'
Д. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Астон Вилла
90'
+3
Желтая карточка
Л. Динь
89'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
87'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Луис
84'
Желтая карточка
К. Чамберс
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Кукурелья
80'
Замена
К. Галлахер
️️️️
М. Ковачич
80'
76'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Э. Буэндия
Желтая карточка
Э. Фернандес
68'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
М. Мудрик
57'
Замена
Н. Канте
️️️️
Р. Лофтус-Чик
57'
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакГинн
Пас отдал
Д. Рэмзи
Желтая карточка
Б. Чилвел
54'
46'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Б. Камара
Желтая карточка
М. Ковачич
39'
18'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
4'
Желтая карточка
Б. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Астон Вилла
1
Вильями Синисало
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Кепа
17
Кукурелья
33
Чилвел
3
Кулибали
24
Джеймс
17
Фернандес
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
27
Мудрик
29
Хаверц
79
Феликс
4-2-1-1-2
1
Мартинес
11
Алекс Морено
5
Мингс
15
Конса
15
Янг
12
Луис
8
Камара
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
10
Буэндия
20
Лофтус-Чик
91
Канте
91
Канте
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
8
Галлахер
8
Галлахер
8
Ковачич
17
Кукурелья
11
Пулишич
11
Пулишич
17
Кукурелья
27
Мудрик
20
Мадуэке
20
Мадуэке
27
Мудрик
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
8
Камара
12
Чамберс
12
Чамберс
8
Камара
12
Луис
18
Дендокер
18
Дендокер
12
Луис
10
Буэндия
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Буэндия
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Вильями Синисало
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Челси - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Астон Вилла
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
4
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Джонсон высказался о деньгах, замороженных после продажи «Челси» Абрамовичем
15:05
Раскрыто, как Алонсо изменит стиль игры «Челси»
14:10
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
4
Игрок «Челси»: «Я хотел бросить футбол, но агенты сказали, что ты можешь заработать много денег»
Вчера, 17:12
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+