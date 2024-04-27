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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 27 апреля 2024
Астон Вилла
27.04.2024, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Челси
4'
М. Кукурелья (АГ)
42'
М. Роджерс
62'
Н. Мадуэке
81'
К. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Челси
90'
+10
Желтая карточка
Н. Мадуэке
90'
+10
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
90'
Замена
А. Дисаси
️️️️
Т. Силва
90'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
М. Мудрик
87'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Диаби
83'
82'
Желтая карточка
М. Мудрик
81'
ГОЛ! 2:2!
К. Галлахер
Пас отдал
Н. Мадуэке
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
Д. Луис
75'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Л. Бэйли
75'
Желтая карточка
Л. Бэйли
66'
Желтая карточка
М. Роджерс
64'
62'
ГОЛ! 2:1!
Н. Мадуэке
49'
Желтая карточка
М. Кайседо
Желтая карточка
Д. Луис
49'
Замена
Р. Ольсен
️️️️
Э. Мартинес
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Роджерс
Пас отдал
М. Кэш
42'
Замена
М. Диаби
️️️️
Ю. Тилеманс
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Кукурелья
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Челси
22
Тед Курд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
4-1-1-3-1
1
Петрович
27
Чалоба
3
Силва
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
25
Кайседо
8
Галлахер
20
Мадуэке
11
Джексон
27
Мудрик
10
Палмер
1
Мартинес
1
Ольсен
1
Ольсен
1
Мартинес
17
Бэйли
34
Карлос
34
Карлос
17
Бэйли
12
Луис
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
12
Луис
18
Тилеманс
19
Диаби
19
Диаби
18
Тилеманс
Диаби
22
Дуран
22
Дуран
Диаби
3
Силва
5
Дисаси
5
Дисаси
3
Силва
27
Мудрик
22
Казадеи
22
Казадеи
27
Мудрик
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Тед Курд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
26
Омари Келлиман
АП
Остались в запасе
22
Тед Курд
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Астон Вилла - Челси
3
5
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
4
Количество передач
258
657
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
91
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
1
13
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.37
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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