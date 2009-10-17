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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 17 октября 2009
Астон Вилла
17.10.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Челси
32'
Р. Данн
52'
Д. Коллинс
16'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
Замена
Д. Коул
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Карью
Замена
Б. Иванович
️️️️
Ж. Босингва
ГОЛ! 2:1!
Д. Коллинс
+1
Желтая карточка
Э. Коул
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 1:1!
Р. Данн
Пас отдал
Э. Янг
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛАЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПАЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛАЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПАЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
0
Деку
АП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джо Коул
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
15
Янг
39
Коллинс
22
Данн
3
Уорнок
3
Куэльяр
20
Милнер
14
Сидуэлл
19
Петров
11
Карью
11
Агбонлахор
2-3-2-1-2
1
Чех
26
Терри
6
Карвалью
3
Босингва
2
Эссьен
3
Коул
8
Лэмпард
13
Малуда
0
Деку
39
Анелька
11
Дрогба
11
Карью
19
Хески
19
Хески
11
Карью
3
Босингва
20
Иванович
20
Иванович
3
Босингва
13
Малуда
12
Коул
12
Коул
13
Малуда
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Астон Вилла - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Посещаемость:
39000 из 42788 зрителей (91%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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