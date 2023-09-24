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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 24 сентября 2023
Челси
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
73'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Астон Вилла
90'
+4
Желтая карточка
Э. Мартинес
90'
+2
Желтая карточка
Д. Луис
90'
+1
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
90'
+1
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Б. Камара
Желтая карточка
Б. Чилвел
90'
81'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
М. Диаби
Замена
А. Броя
️️️️
М. Кайседо
79'
75'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. МакГинн
75'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Н. Дзаньоло
73'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Э. Фернандес
68'
Замена
К. Палмер
️️️️
Н. Джексон
68'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Мудрик
61'
Красная карточка
М. Густо
58'
Желтая карточка
Н. Джексон
51'
44'
Желтая карточка
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-2-1-3
97
Санчес
5
Дисаси
3
Силва
6
Колуилл
27
Густо
17
Фернандес
25
Кайседо
8
Галлахер
19
Стерлинг
27
Мудрик
11
Джексон
4-2-1-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
10
Дзаньоло
19
Диаби
11
Уоткинс
27
Мудрик
33
Чилвел
33
Чилвел
27
Мудрик
17
Фернандес
18
Угочукву
18
Угочукву
17
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
10
Палмер
11
Джексон
25
Кайседо
27
Броя
27
Броя
25
Кайседо
8
Камара
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Камара
19
Диаби
18
Тилеманс
18
Тилеманс
19
Диаби
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
10
Дзаньоло
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
1
Джордже Петрович
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Челси - Астон Вилла
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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