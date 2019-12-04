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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 04 декабря 2019
Челси
04.12.2019, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
24'
Т. Абрахам
48'
М. Маунт
41'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Астон Вилла
Замена
Жоржиньо
️️️️
Виллиан
90'
+1
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Пулишич
86'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
82'
Желтая карточка
М. Ковачич
81'
76'
Замена
Хота
️️️️
Трезеге
64'
Желтая карточка
М. Таргетт
58'
Замена
Д. Луис
️️️️
К. Хурихейн
ГОЛ! 2:1!
М. Маунт
Пас отдал
Т. Абрахам
48'
Желтая карточка
М. Маунт
45'
41'
ГОЛ! 1:1!
Трезеге
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Джеймс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
24
Хота
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Кепа
4
Зума
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
33
Джеймс
10
Виллиан
7
Маунт
11
Пулишич
18
Абрахам
4-3-2-1
22
Хитон
27
Эль-Мохамади
2
Мингс
15
Конса
23
Таргетт
6
Накамба
7
МакГинн
14
Хурихейн
7
Трезеге
10
Грилиш
7
Уэсли
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
10
Виллиан
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
10
Виллиан
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
7
Трезеге
24
Хота
24
Хота
7
Трезеге
14
Хурихейн
12
Луис
12
Луис
14
Хурихейн
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Челси - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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