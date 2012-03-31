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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 31 марта 2012
Астон Вилла
31.03.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 4
Завершен
Челси
77'
Д. Коллинс
80'
Э. Личай
9'
Д. Старридж
51'
Б. Иванович
83'
Б. Иванович
90+2'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
+2
ГОЛ! 2:4!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Старридж
ГОЛ! 2:3!
Б. Иванович
Пас отдал
Ф. Торрес
Замена
Э. Хески
️️️️
А. Вайманн
ГОЛ! 2:2!
Э. Личай
Пас отдал
М. Олбрайтон
ГОЛ! 1:2!
Д. Коллинс
Пас отдал
Э. Личай
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Х. Мата
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. Херд
Замена
Рамирес
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
С. Уорнок
ГОЛ! 0:2!
Б. Иванович
Пас отдал
Х. Мата
+1
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Д. Луис
ГОЛ! 0:1!
Д. Старридж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
20
Гари Гарднер
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЛФ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ЦП
4-4-2
24
Гивен
3
Уорнок
39
Коллинс
17
Бэйкер
2
Личай
7
Айрленд
10
Беннэн
17
Херд
20
Гарднер
18
Вайманн
11
Агбонлахор
4-2-1-3
1
Чех
20
Иванович
4
Луис
26
Терри
3
Коул
12
Оби Микел
8
Лэмпард
64
Мата
15
Старридж
8
Калу
9
Торрес
17
Херд
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
17
Херд
18
Вайманн
19
Хески
19
Хески
18
Вайманн
4
Луис
24
Кэхилл
24
Кэхилл
4
Луис
8
Калу
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Калу
64
Мата
13
Малуда
13
Малуда
64
Мата
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
1
Брэд Гьюзан
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Алекс Маклиш
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Астон Вилла - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (суббота, 31 марта)
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