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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 27 сентября 2014
Челси
27.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
6'
Оскар
60'
Д. Коста
78'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Астон Вилла
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
79'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Оскар
78'
ГОЛ! 3:0!
Виллиан
78'
69'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
А. Вайманн
68'
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Ричардсон
Замена
А. Шюррле
️️️️
Э. Азар
67'
61'
Желтая карточка
Ф. Сендерос
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
С. Аспиликуэта
60'
Желтая карточка
С. Фабрегас
58'
Желтая карточка
Оскар
55'
50'
Желтая карточка
Т. Клеверли
Желтая карточка
Г. Кэхилл
25'
ГОЛ! 1:0!
Оскар
Пас отдал
Виллиан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛВ
8
Том Клеверли
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ПВ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
3
Аспиликуэта
18
Матич
10
Азар
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Виллиан
19
Коста
4-2-1-2-1
1
Гьюзан
21
Хаттон
17
Бэйкер
14
Сендерос
26
Сиссоко
8
Клеверли
8
Вествуд
18
Делф
11
Агбонлахор
15
Ричардсон
18
Вайманн
8
Оскар
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Оскар
10
Азар
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Азар
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
15
Ричардсон
10
Бент
10
Бент
15
Ричардсон
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Челси - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 17:55 (прямая)
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