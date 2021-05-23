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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 23 мая 2021
Астон Вилла
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Челси
43'
Б. Траоре
52'
А. Эль-Гази (П)
70'
Б. Чилвел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
89'
Красная карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Э. Мартинес
81'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
А. Эль-Гази
81'
Желтая карточка
М. Накамба
75'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Б. Траоре
73'
70'
ГОЛ! 2:1!
Б. Чилвел
Пас отдал
К. Пулишич
66'
Замена
К. Хаверц
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
Д. МакГинн
65'
60'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Жоржиньо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Эль-Гази
52'
49'
Желтая карточка
М. Ковачич
46'
Замена
Кепа
️️️️
Э. Менди
45'
+2
Желтая карточка
Т. Вернер
45'
Желтая карточка
Жоржиньо
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Таргетт
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
15
Дуглас Луис
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Мартинес
23
Таргетт
30
Хаус
2
Мингс
15
Конса
6
Накамба
7
МакГинн
10
Грилиш
11
Траоре
21
Эль-Гази
11
Уоткинс
3-2-2-2-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
3
Силва
24
Джеймс
33
Чилвел
8
Ковачич
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
11
Вернер
11
Траоре
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
11
Траоре
21
Эль-Гази
41
Рэмзи
41
Рэмзи
21
Эль-Гази
16
Менди
13
Кепа
13
Кепа
16
Менди
21
Жоржиньо
22
Зиеш
22
Зиеш
21
Жоржиньо
8
Ковачич
29
Хаверц
29
Хаверц
8
Ковачич
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Дуглас Луис
ОП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Дуглас Луис
ОП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Астон Вилла - Челси
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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