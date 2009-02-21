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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 21 февраля 2009
Астон Вилла
21.02.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Челси
19'
Н. Анелька
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Д. Дрогба
Желтая карточка
Ж. Босингва
Желтая карточка
М. Баллак
Замена
Д. Карью
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Деку
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
К. Куэльяр
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Анелька
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
36
Люк Янг
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
(К)
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Челси
1
Петр Чех
ВР
19
Паулу Феррейра
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
0
Деку
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
36
Янг
33
Дэйвис
39
Найт
15
Янг
3
Куэльяр
20
Милнер
18
Бэрри
19
Петров
11
Агбонлахор
19
Хески
4-3-1-2
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
33
Алекс
19
Феррейра
13
Баллак
12
Оби Микел
8
Лэмпард
8
Калу
39
Анелька
11
Дрогба
33
Дэйвис
11
Карью
11
Карью
33
Дэйвис
11
Дрогба
0
Беллетти
0
Беллетти
11
Дрогба
8
Калу
0
Деку
0
Деку
8
Калу
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Астон Вилла - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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