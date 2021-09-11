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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 11 сентября 2021
Челси
11.09.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
15'
Р. Лукаку
49'
М. Ковачич
90+3'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Астон Вилла
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
С. Аспиликуэта
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Таргетт
90'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хадсон-Одои
83'
80'
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. Луис
69'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Ингс
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
К. Хаверц
64'
Желтая карточка
М. Алонсо
61'
56'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Рэмзи
ГОЛ! 2:0!
М. Ковачич
49'
Замена
Жоржиньо
️️️️
С. Ньигес
46'
28'
Желтая карточка
Т. Мингс
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Ковачич
15'
8'
Желтая карточка
Д. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПЗ
29
Кай Хаверц
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Астон Вилла
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Менди
27
Чалоба
3
Силва
22
Рюдигер
3
Алонсо
7
Хадсон-Одои
8
Ковачич
8
Ньигес
29
Хаверц
22
Зиеш
9
Лукаку
3-3-1-1-2
31
Стир
4
Туанзебе
5
Мингс
15
Конса
2
Кэш
12
Луис
23
Таргетт
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
28
Ингс
29
Хаверц
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
29
Хаверц
8
Ньигес
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ньигес
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
11
Вернер
7
Хадсон-Одои
12
Луис
6
Накамба
6
Накамба
12
Луис
28
Ингс
11
Траоре
11
Траоре
28
Ингс
41
Рэмзи
17
Бэйли
17
Бэйли
41
Рэмзи
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
Главный тренер
Томас Тухель
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
Остались в запасе
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Челси - Астон Вилла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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