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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 17 октября 2015
Челси
17.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
34'
Д. Коста
54'
А. Хаттон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Астон Вилла
Замена
Л. Реми
️️️️
Виллиан
90'
+2
85'
Желтая карточка
Д. Грилиш
Замена
Э. Азар
️️️️
Педро
83'
Желтая карточка
Виллиан
74'
68'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Айю
64'
Замена
Ж. Амави
️️️️
К. Ричардсон
62'
Желтая карточка
К. Ричардсон
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Хаттон
54'
49'
Желтая карточка
Ж. Айю
Замена
Н. Матич
️️️️
Р. Лофтус-Чик
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Виллиан
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Рамирес
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
4-3-2-1
31
Бегович
21
Баба
26
Терри
4
Зума
3
Аспиликуэта
20
Лофтус-Чик
7
Рамирес
4
Фабрегас
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
4-2-1-1-2
1
Гьюзан
4
Ричардс
21
Хаттон
15
Лескотт
15
Ричардсон
5
Гуйе
8
Вествуд
10
Хиль
10
Грилиш
39
Жестеде
10
Айю
20
Лофтус-Чик
18
Матич
18
Матич
20
Лофтус-Чик
9
Педро
10
Азар
10
Азар
9
Педро
10
Виллиан
14
Реми
14
Реми
10
Виллиан
15
Ричардсон
23
Амави
23
Амави
15
Ричардсон
10
Айю
24
Траоре
24
Траоре
10
Айю
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
31
Джамал Блэкмэн
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Марк Банн
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Челси - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3 (в повторе, 23:40)
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