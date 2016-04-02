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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 02 апреля 2016
Астон Вилла
02.04.2016, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 4
Завершен
Челси
26'
Р. Лофтус-Чик
45+3'
Пато (П)
47'
Педро
59'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
Желтая карточка
Э. Вествуд
87'
Вторая желтая
А. Хаттон
85'
Замена
Д. Лайден
️️️️
И. Гуйе
82'
Желтая карточка
А. Хаттон
78'
74'
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
Педро
Замена
Л. Бакуна
️️️️
К. Санчес
67'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
К. Хиль
66'
Желтая карточка
К. Санчес
61'
59'
ГОЛ! 0:4!
Педро
47'
ГОЛ! 0:3!
Педро
Пас отдал
Оскар
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Пато
Желтая карточка
А. Сиссоко
45'
+2
45'
Замена
Оскар
️️️️
Р. Кенеди
29'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
И. Гуйе
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
С. Аспиликуэта
23'
Замена
Пато
️️️️
Л. Реми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Джордан Лайден
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
18
Неманья Матич
ОП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
12
Пато
ЦФ
4-2-2-2
1
Гьюзан
26
Сиссоко
15
Лескотт
21
Хаттон
4
Ричардс
5
Гуйе
8
Вествуд
15
Санчес
10
Хиль
39
Жестеде
10
Айю
4-3-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
3
Миазга
20
Иванович
21
Баба
20
Лофтус-Чик
12
Оби Микел
4
Фабрегас
9
Педро
29
Кенеди
14
Реми
5
Гуйе
19
Лайден
19
Лайден
5
Гуйе
15
Санчес
10
Бакуна
10
Бакуна
15
Санчес
10
Хиль
10
Грилиш
10
Грилиш
10
Хиль
9
Педро
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
9
Педро
29
Кенеди
8
Оскар
8
Оскар
29
Кенеди
14
Реми
12
Пато
12
Пато
14
Реми
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Эрик Блэк
31
Асмир Бегович
ВР
18
Неманья Матич
ОП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
18
Неманья Матич
ОП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Астон Вилла - Челси
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
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