Эрик Блэк
Тренер
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Блэк
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|1 октября 1963
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Блэк
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|1 октября 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Астон Вилла
|7
|0
|6
|1
|Дата
|Матч
|02.04.2016
|Астон Вилла
|0 : 4
|Челси
|09.04.2016
|Астон Вилла
|1 : 2
|Борнмут
|16.04.2016
|Манчестер Юнайтед
|1 : 0
|Астон Вилла
|23.04.2016
|Астон Вилла
|2 : 4
|Саутгемптон
|30.04.2016
|Уотфорд
|3 : 2
|Астон Вилла
|07.05.2016
|Астон Вилла
|0 : 0
|Ньюкасл
|15.05.2016
|Арсенал
|4 : 0
|Астон Вилла