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    Эрик Блэк - статистика

    Тренер
    Имя Эрик
    Фамилия Блэк
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 1 октября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Астон Вилла 7 0 6 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.04.2016 Астон Вилла 0 : 4 Челси
    09.04.2016 Астон Вилла 1 : 2 Борнмут
    16.04.2016 Манчестер Юнайтед 1 : 0 Астон Вилла
    23.04.2016 Астон Вилла 2 : 4 Саутгемптон
    30.04.2016 Уотфорд 3 : 2 Астон Вилла
    07.05.2016 Астон Вилла 0 : 0 Ньюкасл
    15.05.2016 Арсенал 4 : 0 Астон Вилла
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