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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 21 августа 2013
Челси
21.08.2013, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
7'
А. Луна (АГ)
72'
Б. Иванович
45+3'
К. Бентеке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Астон Вилла
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Оскар
83'
81'
Замена
А. Тонев
️️️️
К. Эль-Ахмади
74'
Желтая карточка
К. Бентеке
ГОЛ! 2:1!
Б. Иванович
Пас отдал
Ф. Лэмпард
72'
71'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Желтая карточка
Б. Иванович
70'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Х. Мата
65'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Ба
64'
63'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Г. Агбонлахор
41'
Замена
Ж. Окоре
️️️️
К. Кларк
39'
Травма
К. Кларк
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Луна
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Оскар
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
20
Карим Эль-Ахмади
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
7
Рамирес
8
Лэмпард
10
Азар
8
Оскар
64
Мата
19
Ба
4-2-1-2-1
1
Гьюзан
38
Лоутон
26
Кларк
12
Влаар
13
Луна
20
Эль-Ахмади
8
Вествуд
18
Делф
18
Вайманн
11
Агбонлахор
20
Бентеке
8
Оскар
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
8
Оскар
64
Мата
20
Шюррле
20
Шюррле
64
Мата
19
Ба
9
Лукаку
9
Лукаку
19
Ба
26
Кларк
5
Окоре
5
Окоре
26
Кларк
20
Эль-Ахмади
24
Тонев
24
Тонев
20
Эль-Ахмади
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
32
Марк Шварцер
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Челси - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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