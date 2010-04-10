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Расписание матчей
Англия. Кубок
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 10 апреля 2010
Астон Вилла
10.04.2010, суббота, 20:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
0 : 3
Завершен
Челси
69'
Д. Дрогба
89'
Ф. Малуда
90+4'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Челси
+4
ГОЛ! 0:3!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Н. Анелька
ГОЛ! 0:2!
Ф. Малуда
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Карью
Замена
Н. Анелька
️️️️
Д. Дрогба
Замена
М. Баллак
️️️️
Деку
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Д. Терри
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Коул
Желтая карточка
Деку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ПЗ
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
11
Джон Карью
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
0
Деку
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джо Коул
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
3
Уорнок
22
Данн
3
Куэльяр
15
Янг
39
Коллинс
19
Петров
20
Милнер
19
Даунинг
11
Агбонлахор
11
Карью
4-3-2-1
1
Чех
19
Феррейра
33
Алекс
26
Терри
18
Жирков
0
Деку
12
Оби Микел
8
Лэмпард
12
Коул
13
Малуда
11
Дрогба
11
Карью
19
Хески
19
Хески
11
Карью
0
Деку
13
Баллак
13
Баллак
0
Деку
12
Коул
8
Калу
8
Калу
12
Коул
11
Дрогба
39
Анелька
39
Анелька
11
Дрогба
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Астон Вилла - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Уэмбли
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