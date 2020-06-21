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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 21 июня 2020
Астон Вилла
21.06.2020, воскресенье, 18:15
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Челси
43'
К. Хаус
60'
К. Пулишич
62'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
Желтая карточка
Д. Грилиш
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Н. Канте
90'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Виллиан
Замена
Хота
️️️️
Д. МакГинн
87'
80'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
70'
Замена
М. Накамба
️️️️
К. Хурихейн
70'
62'
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Пас отдал
С. Аспиликуэта
60'
ГОЛ! 1:1!
К. Пулишич
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Замена
М. Саматта
️️️️
К. Дэвис
57'
55'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Лофтус-Чик
55'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
Э. Конса
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаус
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
24
Хота
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-3-2-1
1
Нюланд
23
Таргетт
2
Мингс
30
Хаус
15
Конса
14
Хурихейн
15
Луис
7
МакГинн
10
Грилиш
21
Эль-Гази
9
Дэвис
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
7
Маунт
10
Виллиан
9
Жиру
7
МакГинн
24
Хота
24
Хота
7
МакГинн
14
Хурихейн
6
Накамба
6
Накамба
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
9
Дэвис
25
Саматта
25
Саматта
9
Дэвис
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
11
Пулишич
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
24
Джеймс
24
Джеймс
10
Виллиан
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
19
Индиана Вассилев
ЛВ
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
19
Индиана Вассилев
ЛВ
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Астон Вилла - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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