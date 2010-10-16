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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 16 октября 2010
Астон Вилла
16.10.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Айрленд
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Рамирес
Замена
Ж. Босингва
️️️️
П. Феррейра
Желтая карточка
К. Кларк
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Д. Карью
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Г. Какута
Замена
К. Кларк
️️️️
Р. Данн
15'
Травма
Р. Данн
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
7
Стивен Айрленд
АП
19
Стюарт Даунинг
ПП
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Рамирес
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
2
Майкл Эссьен
ПП
39
Николя Анелька
ЛФ
13
Флоран Малуда
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
29
Якоб Меллис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
3-2-3-1-1
24
Фридель
15
Янг
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
41
Бейе
19
Петров
6
Рео-Кокер
19
Даунинг
7
Айрленд
11
Карью
4-3-1-2
1
Чех
19
Феррейра
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
2
Эссьен
12
Оби Микел
7
Рамирес
5
Какута
13
Малуда
39
Анелька
22
Данн
26
Кларк
26
Кларк
22
Данн
7
Айрленд
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
7
Айрленд
11
Карью
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Карью
5
Какута
18
Жирков
18
Жирков
5
Какута
19
Феррейра
3
Босингва
3
Босингва
19
Феррейра
7
Рамирес
16
МакИкран
16
МакИкран
7
Рамирес
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
29
Якоб Меллис
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Остались в запасе
29
Якоб Меллис
ЦП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Астон Вилла - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:20 (прямая)
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