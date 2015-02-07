Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Челси
Астон Вилла - Челси: обзор матча 07 февраля 2015
Астон Вилла
07.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Челси
50'
Ж. Окоре
8'
Э. Азар
67'
Б. Иванович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Челси
Замена
Д. Коул
️️️️
А. Вайманн
80'
79'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Виллиан
Замена
С. Синклейр
️️️️
Т. Клеверли
74'
73'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Оскар
Замена
К. Бентеке
️️️️
Г. Агбонлахор
68'
67'
ГОЛ! 1:2!
Б. Иванович
Пас отдал
С. Аспиликуэта
65'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Дрогба
ГОЛ! 1:1!
Ж. Окоре
Пас отдал
К. Хиль
50'
Желтая карточка
Э. Вествуд
43'
34'
Желтая карточка
Рамирес
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Т. Клеверли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Андреас Вайманн
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Том Клеверли
ПП
10
Карлес Хиль
ПВ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
12
Джо Коул
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
26
Сиссоко
26
Кларк
5
Окоре
21
Хаттон
8
Вествуд
18
Делф
8
Клеверли
18
Вайманн
10
Хиль
11
Агбонлахор
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
7
Рамирес
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
11
Дрогба
8
Клеверли
7
Синклейр
7
Синклейр
8
Клеверли
18
Вайманн
12
Коул
12
Коул
18
Вайманн
11
Агбонлахор
20
Бентеке
20
Бентеке
11
Агбонлахор
10
Виллиан
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Виллиан
8
Оскар
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Оскар
11
Дрогба
14
Реми
14
Реми
11
Дрогба
Остались в запасе
Астон Вилла
Челси
24
Шей Гивен
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Петр Чех
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Астон Вилла - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:40 (прямая)
Новости команд
Все
Астон Вилла
Челси
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+