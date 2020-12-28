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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 28 декабря 2020
Челси
28.12.2020, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
34'
О. Жиру
50'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Астон Вилла
87'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Б. Траоре
82'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
А. Эль-Гази
Желтая карточка
Н. Канте
74'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Жоржиньо
72'
Замена
Т. Вернер
️️️️
О. Жиру
72'
71'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
Желтая карточка
О. Жиру
71'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
М. Кэш
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Чилвел
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Менди
33
Чилвел
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
11
Пулишич
9
Жиру
4-2-3-1
1
Мартинес
2
Кэш
30
Хаус
15
Конса
23
Таргетт
15
Луис
7
МакГинн
11
Траоре
21
Эль-Гази
10
Грилиш
11
Уоткинс
9
Жиру
11
Вернер
11
Вернер
9
Жиру
21
Жоржиньо
29
Хаверц
29
Хаверц
21
Жоржиньо
21
Эль-Гази
41
Рэмзи
41
Рэмзи
21
Эль-Гази
11
Траоре
9
Дэвис
9
Дэвис
11
Траоре
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Челси - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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