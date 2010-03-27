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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Астон Вилла
Челси - Астон Вилла: обзор матча 27 марта 2010
Челси
27.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
7 : 1
Завершен
Астон Вилла
15'
Ф. Лэмпард
44'
Ф. Лэмпард (П)
59'
Ф. Малуда
64'
Ф. Лэмпард
69'
Ф. Малуда
85'
С. Калу
90+2'
Ф. Лэмпард
29'
Д. Карью
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Астон Вилла
ГОЛ! 7:1!
Ф. Лэмпард
+2
ГОЛ! 6:1!
С. Калу
Пас отдал
Н. Анелька
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Ю. Жирков
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Коул
Замена
М. Баллак
️️️️
Деку
Замена
Х. Бейе
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 5:1!
Ф. Малуда
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Д. Карью
Замена
С. Даунинг
️️️️
С. Петров
ГОЛ! 4:1!
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 3:1!
Ф. Малуда
Пас отдал
Ю. Жирков
Желтая карточка
П. Феррейра
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
Деку
Желтая карточка
Ю. Жирков
ГОЛ! 1:1!
Д. Карью
Пас отдал
Э. Янг
Желтая карточка
С. Петров
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Ф. Малуда
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Деку
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
12
Джо Коул
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
18
Жирков
26
Терри
33
Алекс
19
Феррейра
8
Лэмпард
0
Деку
12
Оби Микел
13
Малуда
12
Коул
39
Анелька
3-2-3-2
24
Фридель
3
Уорнок
39
Коллинс
22
Данн
36
Янг
15
Янг
20
Милнер
14
Сидуэлл
19
Петров
11
Карью
11
Агбонлахор
18
Жирков
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
18
Жирков
0
Деку
13
Баллак
13
Баллак
0
Деку
12
Коул
8
Калу
8
Калу
12
Коул
11
Агбонлахор
41
Бейе
41
Бейе
11
Агбонлахор
19
Петров
19
Даунинг
19
Даунинг
19
Петров
11
Карью
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Карью
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Челси - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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