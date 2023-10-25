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    • В Федерации футбола Танзании рассказали о переговорах с РФС

    В Федерации футбола Танзании рассказали о переговорах с РФС

    Президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария рассказал, возможно ли проведение товарищеского матча со сборной России.

    «Неизвестно, какой у нас план игр на следующий год. Я не могу принять решение без согласия с главным тренером нашей сборной, нужно спросить, чего он хочет, с какими командами и когда играть – это не только моя федерация. Не знаю, сыграем с Россией в следующем году или нет – зависит от переговоров между федерациями. Надо спрашивать нашего главного тренера, хочет он играть с вашей сборной или нет, где провести матч: в России или Танзании. Наша команда может сыграть в любое время с любой европейской сборной – будь то Англия, Сербия или Россия. Если у нас будет информация о товарищеском матче с российской командой, то мы обязательно ее дадим.

    Пока у нас нет никаких переговоров с РФС. Если возможный матч с Россией будет хорошим вариантом для нас, мы рассмотрим такую возможность и обсудим ее. Танзания хочет играть с европейскими сборными, и мы хотим, чтобы Россия так же играла с ними!» – сказал Кария.

    • Ранее сообщалось, что россияне в 2024 году могут провести товарищеские матчи с Занзибаром, Суданом и Сейшельскими островами.
    • В октябре Россия сыграла с Камеруном и Кенией.

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    Источник: Sport24

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    25.10.2023 11:02
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