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    • Божович: не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара

    Божович: не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара

    Бывший главный тренер семи российских клубов Миодраг Божович считает, что матчи с не самыми сильными соперниками принесут пользу сборной России в условиях отстранения от международных турниров.

    «Россия может быть неинтересна как соперник только по политическим причинам, но когда‑то это изменится. Есть страны, которые хотели бы сыграть, но не могут из‑за запрета политики. Россия все равно должна играть с любыми странами. Должно сохраняться чувство сборной. К тому же футболистам нужна игровая практика.

    Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара. Там тоже люди! Если никто из сильных стран не хочет играть по политическим соображениям, то ты должен искать соперника из тех, кто готов сыграть. Когда бомбили Югославию, с нами вообще никто не хотел играть. Даже Россия. РФС правильно делает, что ищет варианты для сборной. Все равно все знают, что сборная России жива, а не умерла», – сказал Божович.

    • Сообщалось, что сборная России в 2024 году может провести товарищеские матчи с национальными командами Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана или Сенегала.
    • Соперники команды Валерия Карпина на матчи в ноябре пока не названы.

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    Источник: Sport24

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