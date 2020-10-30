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    35-летний полузащитник «Вольфсберга» Линдль – лучший игрок недели в Лиге Европы

    УЕФА назвал лучшего игрока по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Этого звания удостоился хавбек «Вольфсберга» Михаэль Линдль.

    35-летний австриец оформил хет-трик в матче с «Фейеноордом» (4:1), забив два из трех голов с пенальти.

    На награду также претендовали нападающий ПСВ Дониелл Мален, форвард «Лудогорца» Элвис Ману и полузащитник «Црвены Звезды» Эль-Фарду Бен-Набуан.

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    Источник: Официальный твиттер Лиги Европы

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