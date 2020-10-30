35-летний полузащитник «Вольфсберга» Линдль – лучший игрок недели в Лиге Европы

УЕФА назвал лучшего игрока по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы.
Этого звания удостоился хавбек «Вольфсберга» Михаэль Линдль.
35-летний австриец оформил хет-трик в матче с «Фейеноордом» (4:1), забив два из трех голов с пенальти.
На награду также претендовали нападающий ПСВ Дониелл Мален, форвард «Лудогорца» Элвис Ману и полузащитник «Црвены Звезды» Эль-Фарду Бен-Набуан.
Wolfsberg's hat-trick hero Michael Liendl picks up the awardMichael LiendlElvis ManuDonyell MalenEl Fardou Ben Nabouhane@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 30, 2020