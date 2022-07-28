Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к сезону-2022/23.

«Атлетико» забил четыре безответных гола в ворота «Нумансии», а «Милан» крупно победил австрийский «Вольфсберг» – 5:0.

Товарищеские матчи

Нумансия (Испания) – Атлетико (Испания) – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Лемар, 8; 0:2 – Корреа, 32; 0:3 – Кондогбиа, 45; 0:4 – Кунья, 52.

Вольфсберг (Австрия) – Милан (Италия) – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Леау, 39; 0:2 – Ребич, 41; 0:3 – Мессьяс, 57; 0:4 – Адли, 60; 0:5 – Габбиа, 66.