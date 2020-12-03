Лига Европы. ЦСКА дома проиграл «Вольфсбергу» и вылетел из турнира

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле потерпел поражение от «Вольфсберга» со счетом 0:1.

Единственный гол в игре забил форвард австрийской команды Дарио Визингер.

Проиграв сегодня, ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

ЦСКА (Россия) – Вольфсберг (Австрия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Визингер, 22.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 63), Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов (Бистрович, 63), Кучаев (Эджуке, 46), Обляков (Сигурдссон, 76), Влашич, Чалов (Гайч, 46).

«Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Новак, Лиендл (Верницниг, 81), Ляйтгеб, Спранглер (Рнич , 81), Тафернер (Страцниг, 61), Перец, Визингер (Йовелич, 70).

Предупреждения: нет – Баумгартнер, 67; Перец, 86.

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