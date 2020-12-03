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  • Лига Европы. ЦСКА дома проиграл «Вольфсбергу» и вылетел из турнира

Лига Европы. ЦСКА дома проиграл «Вольфсбергу» и вылетел из турнира

3 декабря 2020, 22:44
119

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле потерпел поражение от «Вольфсберга» со счетом 0:1.

Единственный гол в игре забил форвард австрийской команды Дарио Визингер.

Проиграв сегодня, ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

ЦСКА (Россия) – Вольфсберг (Австрия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Визингер, 22.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 63), Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов (Бистрович, 63), Кучаев (Эджуке, 46), Обляков (Сигурдссон, 76), Влашич, Чалов (Гайч, 46).

«Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Новак, Лиендл (Верницниг, 81), Ляйтгеб, Спранглер (Рнич , 81), Тафернер (Страцниг, 61), Перец, Визингер (Йовелич, 70).

Предупреждения: нет – Баумгартнер, 67; Перец, 86.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Минус «Зенит», ЦСКА и, возможно, «Локо». Так Россия встретит весну

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ЦСКА Вольфсберг
Комментарии (119)
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slavа0508
1607024712
Позорный евросезон для наших клубов,,,20 игр одна победа я такого просто не помню за свои полвека,,,,,
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rash1959
1607024897
20 игр без побед - это плохо, а вот 19 игр без побед - вроде и не так уж грустно. Комментаторы жгутЬ...
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portero
1607024977
беда... нах смотреть этот убожество в исполнении наших команд... последний тур точно не буду смотреть, ни остановить мяч ни пас дать, ни по воротом пробить, все команды наши днооооо.
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JTherry
1607025097
позорище какое-то - всю неделю одни поражения(( для коней ваще жуть - ноль голов, ноль очков на своей арене... а Витя еще Бердыева хаял всуе... хоть Краснодар скрасил эту жутяру...
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ALEX ML
1607025273
Очередное говно на выход, а Слуцкий был прав. Все говно
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мы_не_рабы
1607027089
" Есть таблица коэффициентов, где мы уступаем только топ-5 европейских чемпионатов и Португалии, но при этом мы проигрываем командам из лиг, которые стоят в этой таблице ниже нас. Это нужно исправлять как можно быстрее", – сказал Гончаренко. Вчера сказал, сегодня показал как надо исправлять.
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aaaaahhhh
1607029116
футбол в жопе, биатлон в жопе, бизнес около жопы, и только в телевизоре все очень даже ни чего....
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FanatSerj
1607029586
Может им зарплату как футболистам "Вольфсберга" для разнообразия начать платить, раз уж лимит уже есть то для паспортистов самое оно будет, они то никуда с подводной лодки не денутся (РПЛ), кому они такие нужны в Европе, а вот финансовая нагрузка с клубов сильно упадет, так смотри и рентабельность РПЛ на горизонте нарисуется. Ну легам уж ладно можно насыпать, чтобы наши на их зарплаты смотрели и понимали что надо биться на поле и прогрессировать.
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Ивантеевец
1607029843
Что-то мне сдается, что ЦСКА спецом слил ЛЕ, для того чтобы весной сосредоточится на внутреннем чемпе для попадания в ЛЧ. Вот только если все продолжится так же как сейчас, то через пару лет от нас в ЛЧ только чемпион будет выходить и то через сито, а все остальные, со...ть.
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Просто-333
1607051466
Не виноват ЦСКА в поражении. Старались, было заметно. Но даже на фоне «Вольфсберга» было заметна разница в классе. Вот это и есть уровень нашего чемпионата. На поле местные зажравшиеся утки- миллионеры, которые забыли, что такое темп, скорость, комбинации. Не лучше их легионеры, которые давно поняли, что в России спокойно не напрягаясь можно бабла срубить. Ну а правят балом чинуши, которым футбол до одного места, лишь бы денежка лилась. Так что скоро начнем папуа новой гвинее и им подобным сливаться под рассуждение- это нормально, ничего страшного.
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