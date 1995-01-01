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    Лига Европы. ЦСКА дома проиграл «Вольфсбергу» и вылетел из турнира

    В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле потерпел поражение от «Вольфсберга» со счетом 0:1.

    Единственный гол в игре забил форвард австрийской команды Дарио Визингер.

    Проиграв сегодня, ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

    Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

    ЦСКА (Россия) – Вольфсберг (Австрия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Визингер, 22.

    ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Тикнизян, 63), Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов (Бистрович, 63), Кучаев (Эджуке, 46), Обляков (Сигурдссон, 76), Влашич, Чалов (Гайч, 46).

    «Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Новак, Лиендл (Верницниг, 81), Ляйтгеб, Спранглер (Рнич , 81), Тафернер (Страцниг, 61), Перец, Визингер (Йовелич, 70).

    Предупреждения: нет – Баумгартнер, 67; Перец, 86.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:44
    Комментарии101
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      Рейтинг: +2257

      _Marqella_ 2 минуты назад

      Мда уж, что происходит с российским футболом....???

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      Рейтинг: +5970

      NewLife 11 минут назад

      Сегодня только Бистрович и Влашич знали, что у соперника тоже есть ворота.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5970

      NewLife > nominum 6 минут назад

      активный, но слишком жесткий и фолит много.

      0
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      ...
      Рейтинг: +993

      nominum > NewLife 6 минут назад

      В первом тайме Баха Зайнутдинов смотрелся хорошо. В который раз сожалею об его уходе из Ростова.

      0
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      Рейтинг: +993

      nominum 11 минут назад

      А снег всё идёт, а снег всё идёт. Русское поле источает снег. Иных хоронили в упаковках газет, иных хоронили в упаковках Вольфсберг.

      1
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      Рейтинг: +9824

      Persona_non_Grata 12 минут назад

      Ну что же , резюме - российский футбол в глубокой жопе ( я не открыл Америку ) . Очередной повод задуматься , куда мы идем - а вот здесь беда , нам - болельщикам и любителям футбола очень больно и " за державу обидно " , а вот нашим чинушам как было по х.. , так по х.. и будет - их задача напилить бабла и создать видимость кипучей деятельности ((( И вот пока такие чинуши будут заправлять у нас футболом ( И НЕ ТОЛЬКО ) , мы так и будем в Г А В Н И Щ Е и не только в футболе , А ВЕЗДЕ (((

      2
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      Рейтинг: +2954

      erma 14 минут назад

      Я много раз говорил, что нашим клубам нужен не тренер, а хороший психолог. Не разу не забить деревенскому клубу! Это надо постараться!

      2
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      Рейтинг: +761

      Dr.Metal 14 минут назад

      И здесь по делу

      2
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      Рейтинг: +1973

      все_будет_AUDI 14 минут назад

      И мы ещё хотим а лигу чемпионов.
      Ну-ну.....

      1
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      Рейтинг: +3277

      mutabor0992 16 минут назад

      ППЦ!Туши свет!Сливай воду!Кранты футболу!Занавес.

      1
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      Рейтинг: +157

      вальтер 79 16 минут назад

      ппц у нас футбол в России полное дно зато есть лимит и воспитанники клубов играют по всей европе )))) и когда эти горе руководители рпл поймут что гробят российский футбол

      1
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      Рейтинг: +3509

      мы_не_рабы 17 минут назад

      И смех, и грех! Казалось бы Лига Европы, не Лига Чемпионов, вроде для наших клубов - самый раз. Но глядя на то, как мучается ЦСКА второй год в этом турнире, становится страшно за наш футбол. И это лидер чемпионата! Ну зачем вам эта лига? Вон Ростов с Динамо слились сразу и спокойно играют раз в неделю. А здесь логистика, модное слово у комментаторов, будь она не ладна, ковид, да ещё и бегать надо? Беспросветная тоска!

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      Рейтинг: +9824

      Persona_non_Grata > мы_не_рабы 9 минут назад

      Да ладно - уже создан новый турнир , вот он то ПОКА еще нам по силам и поверь мне даже малые успехи в нем будут восприняты как достижение , сравнимое с покорением космоса (((

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      Рейтинг: +3509

      мы_не_рабы > Persona_non_Grata 4 минуты назад

      Боюсь, что и здесь мы можем обделаться. Проблема в том, что НЕ ХОТЯТ футболисты играть два раза в неделю! У них и так всё неплохо.

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      Рейтинг: +9757

      JTherry > Persona_non_Grata 4 минуты назад

      туда попадет 3 и 4 команда РПЛ, а призом будет попадание в ЛЕ... ну и кастрюлька из олова (возможно)), если до финала доползут... а в ЛЕ пройдет обладатель Кубка РФ в единственном числе...

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