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    Минус «Зенит», ЦСКА и, возможно, «Локо». Так Россия встретит весну


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    03.12.2020 23:30
    «Краснодар» – точно в Лиге Европы.

    Русские клубы пять лет подряд не выходят в плей-офф Лиги чемпионов. Последним был «Зенит», который в 2016 году в 1/8 финала не прошел «Бенфику». Дальше – невыходы из групп или Лига Европы.

    Весной от России в еврокубках точно увидим один клуб. Еще один – под вопросом:

    «Зенит»

    • Сгорел в Бельгии. После 0:3 от «Брюгге» досрочно занял последнее место в группе и после пяти туров набрал одно очко – ничья с «Лацио» (1:1).

    • «Зенит» второй год подряд занимает последнее место в группе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он играл в группе с «Лионом», «Бенфикой» и «Лейпцигом», где набрал семь очков за шесть матчей.

    • «Зенит» проиграл четыре матча из пяти и пропустил во всех. 0:3 от «Брюгге» – самое крупное поражение «Зенита» в сезоне во всех турнирах.

    Итог: досрочное последнее место в группе

    «Краснодар»

    • Победил «Ренн». Это первая победа русских клубов за 18 матчей этого сезона и первая в истории «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    • За 10 последних матчей во всех турнирах у «Краснодара» только две победы (над «Ренном» и «Тамбовом»).

    • За 12 лет существования «Краснодар» семь раз играл на групповом этапе еврокубков и четыре раза выходил в евровесну.

    Итог: плей-офф Лиги Европы

    «Локомотив»

    • Проиграл «Зальцбургу». За первый тайм пропустил три аналогичных гола с левого фланга (один отменен из-за офсайда).

    • «Локомотив» третий сезон попадает в группу Лиги чемпионов, но ни разу не вышел в плей-офф и дважды занимал последнее место.

    • За 10 последних матчей во всех турнирах «Локомотив» победил только раз – тульский «Арсенал» в РПЛ (1:0).

    Итог: последнее место в группе или плей-офф Лиги Европы

    ЦСКА

    • Проиграл «Вольфсбергу». Акинфеев пропустил удар издали, и этот гол оставил ЦСКА без еврокубковой весны.

    • За последние пять лет ЦСКА четыре раза не выходил в плей-офф еврокубков. В прошлом сезоне он занял последнее место в группе Лиги Европы.

    • За 11 последних матчей в Лиге Европы ЦСКА выиграл один – «Эспаньол» (0:1).

    Итог: не вышел из группы (может занять третье место)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
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