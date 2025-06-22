«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»

Агент левого вингера «Вольфсберга» Тьерно Балло Петер Хюмерленер высказался об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.
Футболист принадлежал «Челси» с 2017 по 2021 год, но выступал только за юношеские и молодежные команды.
«Интерес к Балло из России? Да, это правда, что в Тьерно серьезно заинтересован «Спартак», но у нас есть и другие опции», – сказал Хюмерленер.
- 23-летний Балло в минувшем сезоне провел за «Вольфсберг» 37 матчей, забил 13 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость австрийца в 5 миллионов евро.
- Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Sport24