Матч ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» может пройти в России

Руководство «Вольфсберга» рассматривает возможность переноса за пределы Австрии матча 1/16 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма».

По информации Metaratings, игра может пройти в России или Венгрии. Среди вариантов – стадионы ЦСКА и «Динамо» в Москве.

Такие меры связаны с запретом австрийского правительства на въезд в страну с территорий, где был выявлен новый британский штамм коронавируса.

«Мы прорабатываем различные варианты, но надеемся, что правительство Австрии пойдет нам навстречу. Пока трудно сказать, где пройдет матч с «Тоттенхэмом», но мы готовы использовать наши хорошие связи в России, если появится такая необходимость», – сообщил источник Metaratings в «Вольфсберге».

Ранее по аналогичной причине «Ливерпулю» запретили въезд в Германию на матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».