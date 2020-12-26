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    Матч ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» может пройти в России

    Руководство «Вольфсберга» рассматривает возможность переноса за пределы Австрии матча 1/16 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма».

    По информации Metaratings, игра может пройти в России или Венгрии. Среди вариантов – стадионы ЦСКА и «Динамо» в Москве.

    Такие меры связаны с запретом австрийского правительства на въезд в страну с территорий, где был выявлен новый британский штамм коронавируса.

    «Мы прорабатываем различные варианты, но надеемся, что правительство Австрии пойдет нам навстречу. Пока трудно сказать, где пройдет матч с «Тоттенхэмом», но мы готовы использовать наши хорошие связи в России, если появится такая необходимость», – сообщил источник Metaratings в «Вольфсберге».

    Ранее по аналогичной причине «Ливерпулю» запретили въезд в Германию на матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6875

      Сильвербой 5 минут назад

      Да у нас все можно, давайте все к нам! Что там еще можно завести, халеру, эболу, бубонную чуму... Мы всех принимаем!!!

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      Рейтинг: +20296

      Боцман59rus 20 минут назад

      Техническое поражение всем умным и по домам, хотя клубы не виноваты, правительство воду мутит

      0
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      Рейтинг: +11985

      KLIM777 25 минут назад

      Играйте в Саранске) дайте людям праздник)

      2
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      Рейтинг: +206

      Nikita Suarez 27 минут назад

      Конечно,дорогие наши австрийцы,приезжайте! На вашей земле значит нельзя принимать англичан,а на нашей можно! Конеееечно! За денюжку все можно

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