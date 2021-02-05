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Матч ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» может пройти в России

5 февраля 2021, 13:37
10

Руководство «Вольфсберга» рассматривает возможность переноса за пределы Австрии матча 1/16 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма».

По информации Metaratings, игра может пройти в России или Венгрии. Среди вариантов – стадионы ЦСКА и «Динамо» в Москве.

Такие меры связаны с запретом австрийского правительства на въезд в страну с территорий, где был выявлен новый британский штамм коронавируса.

«Мы прорабатываем различные варианты, но надеемся, что правительство Австрии пойдет нам навстречу. Пока трудно сказать, где пройдет матч с «Тоттенхэмом», но мы готовы использовать наши хорошие связи в России, если появится такая необходимость», – сообщил источник Metaratings в «Вольфсберге».

Ранее по аналогичной причине «Ливерпулю» запретили въезд в Германию на матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

Источник: Metaratings
Лига Европы Вольфсберг Тоттенхэм
Комментарии (10)
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Nikita Suarez
1612521930
Конечно,дорогие наши австрийцы,приезжайте! На вашей земле значит нельзя принимать англичан,а на нашей можно! Конеееечно! За денюжку все можно
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Боцман59rus
1612522365
Техническое поражение всем умным и по домам, хотя клубы не виноваты, правительство воду мутит
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Сильвербой
1612523263
Да у нас все можно, давайте все к нам! Что там еще можно завести, халеру, эболу, бубонную чуму... Мы всех принимаем!!!
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vladimir-7
1612531859
Германия запретила Ливерпулю приезжать к ним и играть с РБ Лейпцигом, а в России можно провести игру между Вольфсбергом и Тоттенхэмом. Австрияки, дураков ищите в зеркале.
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Venom888
1612533080
На стадионы дальнего востока отправить, там сам холод убивает все вирусы ))))
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pavelvolkovsh
1612541830
Зaкpытый клyб ceкс знакомcтв. Тыcячи yчасников xотят ceксa бeз денeг и oбязательcтв, вcе aнoнимно и кoнфиденциальнo (а то мнoгиe в oтношeнияx). Ищи пaртнеpoв и наcлаждайcя ceксoм, peгистpация бecплатнaя ----- http://srt.vg/vpoiske
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paracetamol
1613574608
А нахр нам нужны коронавирусные еуропейцы?
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