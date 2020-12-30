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    «Ливерпулю» запретили въезд в Германию на матч ЛЧ против «РБ Лейпциг»

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» состоится за пределами Германии.

    Немецкое правительство запретило въезд в страну футболистам мерсисайдской команды из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.

    «РБ Лейпциг» просил власти сделать исключение, но получил категорический отказ.

    • Матч запланирован на 16 февраля.
    • Ответная встреча должна пройти 10 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20284

      Боцман59rus 13 минут назад

      Не любят немцы РБ, как и всю восточную Германию,надеюсь Баварию дернут, чтоб от злости подавились своими членами в виде сосисоК)))))

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      Рейтинг: +9

      rojkovamilada 46 минут назад

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