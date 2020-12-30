«Ливерпулю» запретили въезд в Германию на матч ЛЧ против «РБ Лейпциг»

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» состоится за пределами Германии.

Немецкое правительство запретило въезд в страну футболистам мерсисайдской команды из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.

«РБ Лейпциг» просил власти сделать исключение, но получил категорический отказ.