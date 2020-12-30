«Ливерпулю» запретили въезд в Германию на матч ЛЧ против «РБ Лейпциг»

Не любят немцы РБ, как и всю восточную Германию,надеюсь Баварию дернут, чтоб от злости подавились своими членами в виде сосисоК)))))
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» состоится за пределами Германии.
Немецкое правительство запретило въезд в страну футболистам мерсисайдской команды из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.
«РБ Лейпциг» просил власти сделать исключение, но получил категорический отказ.
- Матч запланирован на 16 февраля.
- Ответная встреча должна пройти 10 марта.