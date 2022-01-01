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Австрия. Бундеслига
Команды
Вольфсберг
Состав
€ 6,48 млн
Вольфсберг - состав команды
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Лаванттал-Арена
Сайт:
http://rzpelletswac.at/
Тренер:
Петер Пакульт
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Гютльбауэр Лукас
Вра
-
37
Виммер Николас
Защ
31
€ 0.7 млн
6
Бехоунек Раффаэль
Защ
29
€ 0.6 млн
70
David Đurić
Защ
-
4
Marlon Morgenstern
Защ
-
35
Matteo Kitz
Защ
-
25
Adama Drame
Защ
-
15
Cheick Mamadou Diabate
Защ
-
13
Tobias Gruber
Защ
-
36
Фиц Доминик
Пол
27
€ 1.5 млн
17
Атанга Давид
Пол
29
€ 0.5 млн
36
Реннер Рене
Пол
32
€ 0.3 млн
8
Пизингер Симон
Пол
34
€ 0.2 млн
11
Aaron Sky Schwarz
Пол
-
19
Otar Mamageishvili
Пол
-
20
Thorsten Schriebl
Пол
-
30
Marco Sulzner
Пол
-
24
Нганкам Джессик
Нап
26
€ 0.7 млн
9
Вриони Джакомо
Нап
28
€ 0.6 млн
10
Авдияй Донис
Нап
30
€ 0.5 млн
82
Лане Джек
Нап
25
€ 0.3 млн
32
Пинк Маркус
Нап
35
€ 0.175 млн
49
Sankara Karamoko
Нап
-
22
Veljko Vukojević
Нап
-
1
Lukas Gütlbauer
Нап
-
23
Verhounig Phillip
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 9
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