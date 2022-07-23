Петер Пакульт
Тренер
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Пакульт
|Команда
|Аустрия К
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|28 октября 1959
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Пакульт
|Команда
|Аустрия К
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|28 октября 1959
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Аустрия
|3 : 1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|18.02.2023
|Аустрия К
|0 : 3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|25.02.2023
|Штурм
|1 : 2
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|05.03.2023
|Аустрия К
|3 : 0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|12.03.2023
|Аустрия К
|1 : 0
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 21 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Аустрия К
|22
|9
|9
|4
|Дата
|Матч
|23.07.2022
|ЛАСК
|3 : 1
|Аустрия К
|31.07.2022
|Аустрия К
|0 : 1
|Рапид
|07.08.2022
|Тироль
|2 : 2
|Аустрия К
|13.08.2022
|Аустрия К
|1 : 0
|Рид
|20.08.2022
|Зальцбург
|2 : 0
|Аустрия К
|28.08.2022
|Аустрия К
|3 : 3
|Аустрия
|04.09.2022
|Вольфсберг
|3 : 4
|Аустрия К
|11.09.2022
|Аустрия К
|0 : 2
|Штурм
|17.09.2022
|Альтах
|1 : 4
|Аустрия К
|02.10.2022
|Хартберг
|2 : 3
|Аустрия К
|08.10.2022
|Аустрия К
|2 : 1
|Аустрия Л
|15.10.2022
|Аустрия К
|1 : 3
|ЛАСК
|22.10.2022
|Рапид
|0 : 1
|Аустрия К
|29.10.2022
|Аустрия К
|2 : 3
|Тироль
|05.11.2022
|Рид
|2 : 2
|Аустрия К
|13.11.2022
|Аустрия К
|0 : 1
|Зальцбург
|12.02.2023
|Аустрия
|3 : 1
|Аустрия К
|18.02.2023
|Аустрия К
|0 : 3
|Вольфсберг
|25.02.2023
|Штурм
|1 : 2
|Аустрия К
|05.03.2023
|Аустрия К
|3 : 0
|Альтах
|12.03.2023
|Аустрия К
|1 : 0
|Хартберг
|19.03.2023
|Аустрия Л
|0 : 0
|Аустрия К