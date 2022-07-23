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    Петер Пакульт

    Тренер
    Имя Петер
    Фамилия Пакульт
    Команда Аустрия К
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 28 октября 1959
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Аустрия 3 : 1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    18.02.2023 Аустрия К 0 : 3 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 18 тур
    25.02.2023 Штурм 1 : 2 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 19 тур
    05.03.2023 Аустрия К 3 : 0 Альтах Австрия. Бундеслига, 20 тур
    12.03.2023 Аустрия К 1 : 0 Хартберг Австрия. Бундеслига, 21 тур
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