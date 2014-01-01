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Австрия. Бундеслига
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Вольфсберг
Результаты
€ 6,48 млн
Вольфсберг - результаты матчей
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Лаванттал-Арена
Сайт:
http://rzpelletswac.at/
Тренер:
Петер Пакульт
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Австрия. Бундеслига. 2014/2015
Австрия. Бундеслига. 2013/2014
Австрия. Бундеслига. 2012/2013
06.11 | 21:30
Рапид
6 : 0
Вольфсберг
01.11 | 16:30
Вольфсберг
1 : 1
Штурм
24.10 | 18:00
Хартберг
1 : 0
Вольфсберг
18.10 | 15:30
Вольфсберг
0 : 2
Тироль
11.10 | 15:30
Альтах
3 : 0
Вольфсберг
20.09 | 15:30
Рид
4 : 1
Вольфсберг
12.09 | 20:30
Вольфсберг
0 : 3
Рапид
01.09 | 20:30
Вольфсберг
1 : 3
ЛАСК
29.08 | 18:00
Грацер
0 : 0
Вольфсберг
15.08 | 18:00
Аустрия Л
2 : 1
Вольфсберг
09.08 | 18:00
Вольфсберг
1 : 1
Зальцбург
02.08 | 18:00
Вольфсберг
3 : 0
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