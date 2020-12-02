Фернандес, Кучаев и Дзагоев смогут сыграть с «Вольфсбургом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии футболистов перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».

«Константин Кучаев и Алан Дзагоев готовы. Наверняка будет готов Марио Фернандес. Все игроки, за исключением Фукса и Карпова», – сказал Гончаренко.