Фернандес, Кучаев и Дзагоев смогут сыграть с «Вольфсбургом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии футболистов перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».
«Константин Кучаев и Алан Дзагоев готовы. Наверняка будет готов Марио Фернандес. Все игроки, за исключением Фукса и Карпова», – сказал Гончаренко.
- Фернандес повредил заднюю поверхность бедра 5 ноября в матче с «Фейеноордом» (1:3).
- Кучаев и Дзагоев пропускали последние матчи из-за сомнительных тестов на коронавирус.
- ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом» в Москве завтра, 3 декабря. В случае поражения москвичи вылетят из Лиги Европы.
Источник: «Чемпионат»