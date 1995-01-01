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    Фернандес, Кучаев и Дзагоев смогут сыграть с «Вольфсбургом»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии футболистов перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».

    «Константин Кучаев и Алан Дзагоев готовы. Наверняка будет готов Марио Фернандес. Все игроки, за исключением Фукса и Карпова», – сказал Гончаренко.

    • Фернандес повредил заднюю поверхность бедра 5 ноября в матче с «Фейеноордом» (1:3).
    • Кучаев и Дзагоев пропускали последние матчи из-за сомнительных тестов на коронавирус.
    • ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом» в Москве завтра, 3 декабря. В случае поражения москвичи вылетят из Лиги Европы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1522

      acor94 6 минут назад

      так с вольфсбергом или с вольфсбургом?)

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