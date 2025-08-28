28 августа 2025 года в 19:00 по Москве состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги конференций. Кипрская «Омония» примет «Вольфсберг». Первый поединок остался за австрийцами – 2:1.

«Омония»

«Омония» демонстрирует уверенный старт в еврокубках, успешно пройдя два раунда квалификации Лиги конференций. Команда одержала победы над «Араз-Нахчыван» (5:0 и 4:0) и «Торпедо Кутаиси» (1:0), не пропустив ни одного гола до первого матча с «Вольфсбергом».

Последние три игры:

Вольфсберг – Омония 2:1

Омония– Араз-Нахчиван 5:0

Араз-Нахчыван – Омония 0:4

«Вольфсберг»

«Вольфсберг» начал сезон в австрийской Бундеслиге с переменным успехом, занимая 6-е место после трeх туров (2 победы, 1 поражение). В еврокубках команда вылетела из квалификации Лиги Европы, уступив ПАОКу, но в Лиге конференций демонстрирует уверенность, обыграв «Омонию» в первом матче (2:1).

Последние три игры:

Вольфсберг – Рапид 1:2

Вольфсберг – Омония 2:1

Вольфсберг – Линц 3:0

Прогноз на матч «Омония» – «Вольфсберг»

«Омония» имеет все шансы переломить ход противостояния благодаря домашнему преимуществу и мощной атаке. Киприоты будут играть первым номером, стремясь забить быстрый гол, чтобы нивелировать отставание.

Прогноз: победа «Омонии», кеф – 1.82. Прогноз на точный счет: 2:1.