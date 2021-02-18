Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников

В 1/16 финала Лиги Европы «Милан» сыграл вничью, а «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» крупно победили.

Итальянцы дважды вели в счете в выездном матче с «Црвеной Звездой», но позволили сопернику отыграться на 93-й минуте.

Манкунианцы забили «Реал Сосьедаду» четыре безответных мяча.

Лондонцы разгромили «Вольфсберг» благодаря двум голевым действиям Гарета Бэйла.

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи

Црвена Звезда (Сербия) – Милан (Италия) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Панков (в свои ворота), 42; 1:1 – Канга (с пенальти), 52; 1:2 – Эрнандес (с пенальти), 61; 2:2 – Панков, 90+3.

Удаление: Родич, 77 – нет.

Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандеш, 27; 0:2 – Фернандеш, 57; 0:3 – Рэшфорд, 65; 0:4 – Джеймс, 90.

Вольфсберг (Австрия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Сон, 13; 0:2 – Бэйл, 28; 0:3 – Моура, 34; 1:3 – Лиендл (с пенальти), 55; 1:4 – Винисиус, 88.

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