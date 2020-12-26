Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников

    В 1/16 финала Лиги Европы «Милан» сыграл вничью, а «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» крупно победили.

    Итальянцы дважды вели в счете в выездном матче с «Црвеной Звездой», но позволили сопернику отыграться на 93-й минуте.

    Манкунианцы забили «Реал Сосьедаду» четыре безответных мяча.

    Лондонцы разгромили «Вольфсберг» благодаря двум голевым действиям Гарета Бэйла.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи

    Црвена Звезда (Сербия) – Милан (Италия) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Панков (в свои ворота), 42; 1:1 – Канга (с пенальти), 52; 1:2 – Эрнандес (с пенальти), 61; 2:2 – Панков, 90+3.

    Удаление: Родич, 77 – нет.

    Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 27; 0:2 – Фернандеш, 57; 0:3 – Рэшфорд, 65; 0:4 – Джеймс, 90.

    Вольфсберг (Австрия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Сон, 13; 0:2 – Бэйл, 28; 0:3 – Моура, 34; 1:3 – Лиендл (с пенальти), 55; 1:4 – Винисиус, 88.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45225

      portero 19 минут назад

      Тотенхему нужен кубок надо как-то попадать в ЛЧ на следующий год...
      МЮ уж должны через АПЛ пройти...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82828
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru