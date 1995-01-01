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    Гончаренко – после вылета из Лиги Европы: «ЦСКА немного однобоко атакует»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причину поражения в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» (0:1).

    «Что касается последних матчей, мы играли в два центральных защитника с Дивеевым и Магнуссоном. В обойме защитников больше не было, потому что Васин только-только восстановился. Даже мысли сегодня не было сыграть в три центральных.

    Если соперник играет по схеме четыре-ромб-два, против неe должна быть правильно выстроена тактика. У этой схемы безусловно есть сильные качества, но также она обладает большими недостатками.

    Возможно, если бы в обойме были Васин, Фукс или Набабкин, мы бы рассмотрели схему в три центральных. Что касается дальнейших планов, нельзя отказываться от всех наших схем. У нас были хорошие матчи как в четыре защитника, так и в три центральных

    Мы немного однобоко атакуем. Сегодня были ростки наших лучших действий в атаке, но они пропали, как только мы начали уставать. Эта ситуация сразу начала просматриваться: когда устаeшь, то начинаешь принимать менее правильные решения», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА набрал три очка в пяти турах ЛЕ.
    • ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд.

    Гончаренко – о ЦСКА в Лиге Европы: «Если ты в трех домашних матчах не забиваешь – это катастрофа»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: -207

      net zenit1967 7 минут назад

      а я то думал?тьфу!эх россия!!футбол опозорил россию от и до!

      0
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      Рейтинг: +108

      Янвapь 69 24 минуты назад

      С другого бока Бердыев опять мешал ?

      1
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      Рейтинг: -207

      net zenit1967 > Янвapь 69 6 минут назад

      бало им мешает!бабло!

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      Рейтинг: -207

      net zenit1967 > net zenit1967 5 минут назад

      бабло!раньше играли за страну,сейчас за бабло!

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      Рейтинг: +1523

      acor94 30 минут назад

      ага, дома против самой слабой команды из группы в 5 защитников автобус ставить это логично. так бы за ничью зацепились бы возможно

      0
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      Рейтинг: +17993

      silver29 39 минут назад

      Смысл речи Гончаренко " я гений, мы могли бы играть лучше, но некому"

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