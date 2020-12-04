Гончаренко – после вылета из Лиги Европы: «ЦСКА немного однобоко атакует»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причину поражения в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» (0:1).

«Что касается последних матчей, мы играли в два центральных защитника с Дивеевым и Магнуссоном. В обойме защитников больше не было, потому что Васин только-только восстановился. Даже мысли сегодня не было сыграть в три центральных.

Если соперник играет по схеме четыре-ромб-два, против неe должна быть правильно выстроена тактика. У этой схемы безусловно есть сильные качества, но также она обладает большими недостатками.

Возможно, если бы в обойме были Васин, Фукс или Набабкин, мы бы рассмотрели схему в три центральных. Что касается дальнейших планов, нельзя отказываться от всех наших схем. У нас были хорошие матчи как в четыре защитника, так и в три центральных

Мы немного однобоко атакуем. Сегодня были ростки наших лучших действий в атаке, но они пропали, как только мы начали уставать. Эта ситуация сразу начала просматриваться: когда устаeшь, то начинаешь принимать менее правильные решения», – сказал Гончаренко.

ЦСКА набрал три очка в пяти турах ЛЕ.

ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд.

Гончаренко – о ЦСКА в Лиге Европы: «Если ты в трех домашних матчах не забиваешь – это катастрофа»