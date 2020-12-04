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  • Гончаренко – после вылета из Лиги Европы: «ЦСКА немного однобоко атакует»

Гончаренко – после вылета из Лиги Европы: «ЦСКА немного однобоко атакует»

4 декабря 2020, 10:36
21

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причину поражения в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» (0:1).

«Что касается последних матчей, мы играли в два центральных защитника с Дивеевым и Магнуссоном. В обойме защитников больше не было, потому что Васин только-только восстановился. Даже мысли сегодня не было сыграть в три центральных.

Если соперник играет по схеме четыре-ромб-два, против неe должна быть правильно выстроена тактика. У этой схемы безусловно есть сильные качества, но также она обладает большими недостатками.

Возможно, если бы в обойме были Васин, Фукс или Набабкин, мы бы рассмотрели схему в три центральных. Что касается дальнейших планов, нельзя отказываться от всех наших схем. У нас были хорошие матчи как в четыре защитника, так и в три центральных

Мы немного однобоко атакуем. Сегодня были ростки наших лучших действий в атаке, но они пропали, как только мы начали уставать. Эта ситуация сразу начала просматриваться: когда устаeшь, то начинаешь принимать менее правильные решения», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА набрал три очка в пяти турах ЛЕ.
  • ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд.

Гончаренко – о ЦСКА в Лиге Европы: «Если ты в трех домашних матчах не забиваешь – это катастрофа»

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы ЦСКА Вольфсберг Гончаренко Виктор
Комментарии (21)
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Skull_Boy
1607070374
Чалов не нападающий, а мешок
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JTherry
1607070923
Ганчаренко и "новые песни о главном": "если бы в обойме были..., мы немного однобоко атакуем..., мы начали уставать..." Витя, когда вы атаковали "двубоко"?)) тактика - бей-беги и удары с 20-25 метров, потому что ничего в позиционной атаке придумать не можешь...
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CSKA57
1607071062
Виктор Михайлович, спросите за "однобокость" главного тренера! Навешайте ему люлей!
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Ral13
1607071091
Нам такой футбол не нужен!!! (а вообще в России футбол есть?)
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polt
1607071173
Вчера австрийцы могли бы играть без вратаря, все равно ЦСКА постоянно лупит мимо ворот.
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Ral13
1607071395
На счёт атаки. Какая там атака, если нет удара по воротам? То ли боятся взять ответственность на себя, даже когда напрашивается удар по воротам на100%, они отдают пас, и часто назад...А надо бы лупить и лупить по воротам...
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lupezhov
1607076029
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Lester84
1607078756
А по-моему это оправдания у Гончаренки однобокие. Себя ж любимого никогда не обвинит
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portero
1607079238
я что-то не понял, что он про защиту всё??? с такой командой надо забивать, а в команде какие-то разборки , Влашич один вас не может вытянуть , соперники поняли это , держи Влашича и ЦСКА забить не сможет... Виктор ошибкой было возвращаться, похоже игроки к вам стали хуже прислушиваться...
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Аид666
1607083092
это слова тренера? эта атака однобока уже более года, причем с любым соперником... это уже не игра а какое то мучение... ну не вывозите вы - ну не летайте вы в еврокубки вообще, сути же не поменяется... чем насиловать и себя и болельщиков...
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