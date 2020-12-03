ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле потерпел поражение от «Вольфсберга» со счетом 0:1.
Команда Виктора Гончаренко занимает последнее место в квартете и уже потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
Таким образом, москвичи не могут выйти из группы в еврокубках третий сезон подряд.
- В сезоне-2019/20 ЦСКА финишировал последним в группе ЛЕ с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».
- В сезоне-2018/19 также было четвертое место, но в группе ЛЧ с «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».
Источник: «Бомбардир»