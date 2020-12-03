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    ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд

    В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле потерпел поражение от «Вольфсберга» со счетом 0:1.

    Команда Виктора Гончаренко занимает последнее место в квартете и уже потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

    Таким образом, москвичи не могут выйти из группы в еврокубках третий сезон подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2020 23:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +486

      Алекс636363 1 час назад

      вечно последний

      0
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      Рейтинг: +1170

      elessar arnor 1 час назад

      гениальный тренер:совесть и порядочность отсутствует

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