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    Гончаренко – о ЦСКА в Лиге Европы: «Если ты в трех домашних матчах не забиваешь – это катастрофа»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии после поражения от «Вольфсберга» (0:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    – Тяжело сказать о матче. Если ты в трех домашних матчах не забиваешь – это катастрофа. Казалось, что мы лучше соперников, но по факту мы вообще не лучше. Одно дело – создавать моменты, а другое – реализовывать.

    – Второй год подряд ЦСКА вылетает на групповом этапе Лиги Европы. Это провал?

    – Неправильно сравнивать наше прошлогоднее участие и еврокубках и нынешнее. Раньше у нас была ротация меньше. В этому году у нас не было полноценной подготовки, что сказывается на матчах. На тренировках все физически готовы, но на уровне игры это сказывается.

    – Понимают ли вас футболисты сейчас?

    – В этом случае не вижу никаких проблем. Мы хорошо понимаем, что делаем, но нам не хватает последнего шага. Понимаем, как реагировать на определенные события, но если начальные ступеньки мы проходим хорошо, то потом начинаются проблемы.

    • ЦСКА набрал три очка в пяти турах ЛЕ.
    • Команда уже не поднимется выше третьего места в группе, то есть не выйдет в плей-офф турнира.
    • В прошлом розыгрыше Лиги Европы москвичи финишировали последними в квартете.

    ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.12.2020 23:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +350

      Brabus71 45 минут назад

      Отмазка есть... Бердыев виноват

      0
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      Рейтинг: +9770

      JTherry 55 минут назад

      Семак: "ковид, перелеты, играем через 2 дня на третий, судьи, пенальти..."
      Ганчаренко: "не было полноценной подготовки, не хватает последнего шага..."
      "...хорошую религию придумали индусы"))

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      Рейтинг: +319

      petlyra 1 час назад

      Если ты в трех домашних матчах не забиваешь - это ваш реальный уровень.

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      Рейтинг: +69

      GarryD 1 час назад

      Когда ты их научишь бить по воротам, тогда и будут забивать! Сплошное кручу-верчу вокруг да около и игра пятками, а взять ответственность на себя и пробить - забывают. Даже те кто это раньше делал, такое впечатление, что разучились. Печаль... Витя, пора домой!

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