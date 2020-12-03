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  • Гончаренко – о ЦСКА в Лиге Европы: «Если ты в трех домашних матчах не забиваешь – это катастрофа»

Гончаренко – о ЦСКА в Лиге Европы: «Если ты в трех домашних матчах не забиваешь – это катастрофа»

3 декабря 2020, 23:55
17

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии после поражения от «Вольфсберга» (0:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

– Тяжело сказать о матче. Если ты в трех домашних матчах не забиваешь – это катастрофа. Казалось, что мы лучше соперников, но по факту мы вообще не лучше. Одно дело – создавать моменты, а другое – реализовывать.

– Второй год подряд ЦСКА вылетает на групповом этапе Лиги Европы. Это провал?

– Неправильно сравнивать наше прошлогоднее участие и еврокубках и нынешнее. Раньше у нас была ротация меньше. В этому году у нас не было полноценной подготовки, что сказывается на матчах. На тренировках все физически готовы, но на уровне игры это сказывается.

– Понимают ли вас футболисты сейчас?

– В этом случае не вижу никаких проблем. Мы хорошо понимаем, что делаем, но нам не хватает последнего шага. Понимаем, как реагировать на определенные события, но если начальные ступеньки мы проходим хорошо, то потом начинаются проблемы.

  • ЦСКА набрал три очка в пяти турах ЛЕ.
  • Команда уже не поднимется выше третьего места в группе, то есть не выйдет в плей-офф турнира.
  • В прошлом розыгрыше Лиги Европы москвичи финишировали последними в квартете.

ЦСКА не вышел из группы в еврокубках третий сезон подряд

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы ЦСКА Вольфсберг Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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GarryD
1607029343
Когда ты их научишь бить по воротам, тогда и будут забивать! Сплошное кручу-верчу вокруг да около и игра пятками, а взять ответственность на себя и пробить - забывают. Даже те кто это раньше делал, такое впечатление, что разучились. Печаль... Витя, пора домой!
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petlyra
1607029537
Если ты в трех домашних матчах не забиваешь - это ваш реальный уровень.
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JTherry
1607030446
Семак: "ковид, перелеты, играем через 2 дня на третий, судьи, пенальти..." Ганчаренко: "не было полноценной подготовки, не хватает последнего шага..." "...хорошую религию придумали индусы"))
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Brabus71
1607030999
Отмазка есть... Бердыев виноват
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Бухбух
1607047076
Катастрофа в российском футболе - это лимит.
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ZEVS71
1607058600
Будь мужиком, уйди! Ты не футболист, не был им да и тренер больше по физподготовки
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Niko
1607059342
Да что у вас там получается? Играете как глубоко посредственная команда. В обороне что-то получается, но это только за счёт индивидуальных действий. В остальном любая дворовая команда имеет момент. У вас моментов господа уже не было 2-3 матча как минимум. По крайней мере вчера ни одного момента и с рубином. Все эти псевдо подходы, ужасные навесы в никуда и удары во вратаря или по воробьям не о чем. Были бы соперники хотя бы уровня зенита, были б сплошные разгромы. Ужасно. Такой футбол нам не нужен
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каа
1607060996
Мы хорошо понимаем, что делаем, но ...- удивил однако... то есть то что делаете - делаете осознанно...?! В сквере ребятишки играют в более цельный футбол чем нынешний ЦСКА... ЦСКА всегда отличалась командной игрой, системной машиной на поле...нынче все по другому ...каждый сам за себя... И это, надо признать, вина некомпетентного тренерского штаба..
Ответить
СиБЕЕРяк
1607064131
орошо, что лег спать и не стал смотреть ЭТО. Тухлый футбол и печальные результаты показывают ВСЕ наши клубы 2й год подряд. Скоро вообще смотреть наших не буду, идет поздно, эмоций положительных нет. Зачем мне все это...
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lupezhov
1607076063
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ----- https://sc.link/RPL
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