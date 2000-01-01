Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Васин, Влашич и Гайч – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Вольфсбергом»

    Стали известны стартовые составы «Вольфсберга» и ЦСКА на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Вольфсберг»: Кофлер, Новак, Лочошвили, Баумгартнер, Шерцер, Ляйтгеб, Верницниг, Линдль, Тафернер, Йовелич, Дьен.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Гайч.

    • Игра пройдет в Австрии на стадионе «Лаванттал-Арена».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:50
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1873

      Бомбардиръ 24 минуты назад

      Наш Адольф отметился голом на родине другого Адольфа. ЦСКА, вперёд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1385

      Niko 45 минут назад

      Ух тревожно. Подумают что фавориты и точно обосруться. Планомерно все 90 минут давить и не расслабляться!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18638

      Боцман59rus 45 минут назад

      Как ни странно, хотелось бы поддержать Васина,ну а Армии качественной игры - результат придет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1754

      kazak161 48 минут назад

      ЦСКА только победы! Удачи над немцами!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12470

      derrik2000 > kazak161 39 минут назад

      Там не ВольфсбУрг, а ВольфсбЕрг.
      Австрийцы. )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1754

      kazak161 > derrik2000 36 минут назад

      Хрен редьки не слаще все равно только победы!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1754

      kazak161 > derrik2000 28 минут назад

      Потерялся немного, перепутал!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18638

      Боцман59rus > derrik2000 21 минуту назад

      Парни в комментах жгут, хотя с теми немцами без вариантов , всем клубам РПЛ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12470

      derrik2000 > kazak161 11 минут назад

      Бывает. )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      real1806 53 минуты назад

      Вот Васин всё и запорет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12470

      derrik2000 1 час назад

      Порвать-то, конечно, не порвёте, но на положительный результат - а это ТОЛЬКО ПОБЕДА!!! - рассчитываю.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      ySS 1 час назад

      Нехватающий звёзд с неба вполне по зубам ЦСКА, но Васин и судья из Германии - два серьёзных минуса, ещё и Марио нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10400

      Skull_Boy 1 час назад

      Адольф интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      CSKA №1 1 час назад

      Вперед!!!

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79998
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru