Васин, Влашич и Гайч – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Вольфсбергом»

Стали известны стартовые составы «Вольфсберга» и ЦСКА на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
«Вольфсберг»: Кофлер, Новак, Лочошвили, Баумгартнер, Шерцер, Ляйтгеб, Верницниг, Линдль, Тафернер, Йовелич, Дьен.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Гайч.
- Игра пройдет в Австрии на стадионе «Лаванттал-Арена».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт УЕФА