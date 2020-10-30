Форвард ПСВ Мален – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы.
Это нападающий ПСВ Дониелл Мален, полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль, форвард «Лудогорца» Элвис Ману и хавбек «Црвены Звезды» Эль-Фарду Бен-Набуан.
- Мален сделал дубль в поединке с «Омонией» (2:1).
- Линдль оформил хет-трик в игре с «Фейеноордом» (4:1).
- Ману трижды отличился в матче с ЛАСКом (3:4).
- Бен-Набуан забил два гола в ворота «Слована» (5:1).
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Источник: Официальный сайт УЕФА