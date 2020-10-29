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    Форвард ПСВ Мален – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Это нападающий ПСВ Дониелл Мален, полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль, форвард «Лудогорца» Элвис Ману и хавбек «Црвены Звезды» Эль-Фарду Бен-Набуан.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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